Лавров: Москва получает сигналы о проблемах с выполнением соглашения Израиля и ХАМАС

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Россия получает сигналы о проблемах при реализации прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Уже сейчас мы получаем сигналы, что проблемы со вторым этапом (перемирия. – Прим. ред.) будут и уже, наверное, начались, потому что из правящих кругов Израиля такие посылы раздаются, мол, не все нас устраивает в том, как ХАМАС выполнил свои обязательства по первому этапу, поэтому мы ничего не исключаем", – цитирует министра РИА Новости.

Лавров указал, что Израиль продолжает военные действия на западном берегу реки Иордан.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. В рамках сделки движение передало Красному Кресту израильских заложниц. В свою очередь, Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.

Также 1 февраля движение ХАМАС передало еще двух заложников, Тель-Авив за это должен отпустить 90 палестинских заключенных.

Второй этап переговоров начался 3 февраля. Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал международных партнеров оказать давление на стороны конфликта, чтобы никто не препятствовал ходу переговоров.