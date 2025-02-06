Генсек ООН заявил о поддержке двухгосударственного решения палестинского вопроса

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением после слов президента США Дональда Трампа о планах Вашингтона взять под контроль сектор Газа и переселить его жителей, передает РИА Новости.

Генсек ООН подчеркнул недопустимость этнических чисток и поддержал двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта.

"Жизнеспособное, суверенное палестинское государство, живущее бок о бок в мире и безопасности с Израилем, является единственным устойчивым решением для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке", – заявил он на заседании комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.

Гутерреш также призвал соблюдать принципы международного права и избегать действий, усугубляющих ситуацию. Кроме того, он выступил за приверженность формуле двух государств, включая создание независимого палестинского государства с сектором Газа в его составе.

Ранее Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, оказавшихся без крыши над головой в результате военных операций Израиля. В ответ на это палестинское движение ХАМАС призвало арабские и исламские страны выступить против принудительного выселения палестинцев с их территорий.

Трамп также сообщил, что США готовы взять на себя ответственность за сектор Газа и заняться его реконструкцией. По его словам, Штаты планируют заняться расчисткой территории, обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, восстановлением разрушенных зданий и содействием экономическому развитию, которое создаст рабочие места и жилье для местных жителей.

