Трое освобожденных из сектора Газа заложников прибыли в Израиль

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Трое освобожденных из сектора Газа израильских заложников в сопровождении военных прибыли на территорию Израиля, сообщает в телеграм-канале пресс-служба ЦАХАЛ.

Освобожденные Ор Леви, Охад Бен Ами и Эли Шараби пройдут первичное медицинское обследование и встретятся с семьями, которых сопровождают представители израильской армии.

Ранее также началась процедура освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем. Заключенных выводили из тюрьмы "Офер" и размещали в автобусах, готовя к транспортировке к местам освобождения, утверждали журналисты. Всего в обмен на возвращение заложников из Газы планируется выпустить 183 человека.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 19 января. Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал международных партнеров оказать давление на стороны конфликта с целью недопущения препятствования ходу ведения переговоров.