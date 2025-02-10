ХАМАС отложил освобождение заложников и обвинил Израиль в нарушении соглашения

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Палестинское движение ХАМАС отложило процесс освобождения новой группы заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля, из-за нарушений Израилем соглашения о прекращении огня. Об этом представитель военного крыла ХАМАС – группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" – Абу Убайда написал в телеграм-канале, сообщает ТАСС.

По словам Убайды, на протяжении последних трех недель наблюдались "постоянные нарушения" условий сделки с израильской стороны. В качестве нарушений он назвал задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы, возникающие с доставкой гумпомощи.

"Израиль должен придерживаться (норм соглашения. – Прим. ред.) и задним числом компенсировать ущерб, причиненный им за последние недели", – говорится в публикации.

В свою очередь, министр обороны Израиля отдал приказ ЦАХАЛ быть готовыми к любому сценарию в связи с нарушением условий сделки по Газе со стороны ХАМАС, передает РИА Новости.

"Заявление ХАМАС о прекращении освобождения израильских похищенных является полным нарушением соглашения о прекращении огня и сделки по освобождению заложников", – сказал он.

Между тем Россия продолжит добиваться скорейшего возвращения на родину не только россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, но и других заложников, сказала ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее мнению, для освобождения заложников Израиль и ХАМАС должны строго выполнять условия соглашения. От этого зависит судьба всех людей, удерживаемых в плену, предупредила дипломат.