ХАМАС учтет просьбу об освобождении из Газы Максима Харкина

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Радикальное палестинское движение ХАМАС учтет просьбу России об освобождении из Газы уроженца Донбасса Максима Харкина в ходе реализации второго этапа сделки с Израилем о прекращении огня. Об этом ТАСС заявил зампред политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

Собеседник агентства отметил, что группировка с уважением отнеслась к российской просьбе, однако в данный момент ХАМАС не может раскрывать данные о заложниках, которые входят во второй этап сделки. Переговоры по нему начнутся на следующей неделе, если Израиль направит свою делегацию в Доху, уточнил он.

Ранее пресс-секретарь руководства политбюро ХАМАС Тахера ан-Нуну сообщил, что россиянина Александра Труфанова освободят 15 февраля в знак признания российской поддержки палестинцев.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. При этом 10 февраля группировка отложила процесс освобождения заложников, сославшись на нарушения израильской стороны соглашения.

В ответ на это израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить бои в секторе Газа, если заложники не будут освобождены к 12:00 15 февраля.