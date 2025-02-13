Эрдоган заявил, что сектор Газа снова втянут "в кровь и слезы"

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Соглашение о прекращении огня в секторе Газа зашло в тупик, анклав снова втянут "в кровь и слезы". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"После Сирии еще одна позитивная новость пришла из Газы 19 января. В течение 15 месяцев в Газе, которая подвергается массовым убийствам со стороны Израиля, было достигнуто временное прекращение огня", – приводит его слова РИА Новости.

Однако, напомнил глава Турции, соглашение о прекращении огня оказалось в тупике.

Как отметил Эрдоган, родные земли палестинцев не могут быть предметом переговоров. Президент Турции выразил надежду на то, что мир не оставит жителей анклава в одиночестве.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Однако ХАМАС 10 февраля отложил процесс освобождения новой группы заложников из-за нарушений Израилем соглашения о прекращении огня. В движении уточнили, что нарушения наблюдались в течение трех последних недель.

В ответ на это израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить боевые действия в секторе Газа, если заложники не будут освобождены к 12:00 15 февраля.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сектор Газа будет в американском владении. Он также рассчитывает, что ХАМАС прислушается к установленному им крайнему сроку на освобождение заложников.

