ХАМАС освободит россиянина Труфанова в знак признания поддержки РФ палестинцев

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Палестинское движение ХАМАС освободит 15 февраля удерживаемого в секторе Газа россиянина Александра Труфанова в знак признания российской поддержки палестинцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря руководства политбюро движения Тахера ан-Нуну.

"Мы считаем, что российская позиция поддерживает дело палестинцев", – отметил представитель ХАМАС.

Он добавил, что освобождение россиянина – "знак уважения позиции России по Палестине".

При этом представитель военного крыла ХАМАС, группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", Абу Убайда сообщил, что, помимо Труфанова, 15 февраля будут освобождены Саги Декель-Хен, у которого также есть гражданство США, и Яир Хорн.

В свою очередь, канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила и одобрила список заложников, которых планируется освободить, передает РИА Новости. Отмечается, что список имен был получен 14 февраля от ХАМАС благодаря посредникам из Катара и Египта.

Ранее освободить россиянина пообещал замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук во время своего визита в РФ. По его словам, это станет ответным жестом на позицию России по палестинскому вопросу.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 19 января. При этом 10 февраля группировка отложила процесс освобождения новой группы заложников, сославшись на нарушения Израилем соглашения о прекращении огня. В движении уточнили, что нарушения наблюдались в течение трех последних недель.

В ответ на это израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить боевые действия в секторе Газа, если заложники не будут освобождены к 12:00 15 февраля.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сектор Газа будет в американском владении. Он также рассчитывает, что ХАМАС прислушается к установленному им крайнему сроку на освобождение заложников.

