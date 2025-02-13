Посол Израиля в РФ Гальперин заявила, что россиянин Труфанов жив

Фото: телеграм-канал "Посольство Израиля в России"

Тель-Авив знает, что находящийся в заложниках у палестинского движения ХАМАС россиянин Александр Труфанов жив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Израиля в РФ Симону Гальперин.

"Его по-прежнему должны освободить на первом этапе сделки", – добавила израильский дипломат.

Ранее Владимир Путин призвал МИД РФ сделать все, чтобы Труфанов смог выйти на свободу.

В свою очередь, замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук во время своего визита в РФ пообещал освободить из плена россиянина на первом этапе сделки. По его словам, это станет ответным жестом на позицию России по палестинскому вопросу.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Однако ХАМАС 10 февраля отложил процесс освобождения новой группы заложников из-за нарушений Израилем соглашения о прекращении огня. В движении уточнили, что нарушения наблюдались в течение трех последних недель.

В ответ на это израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить боевые действия в секторе Газа, если заложники не будут освобождены к 12:00 15 февраля.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сектор Газа будет в американском владении. Он также рассчитывает, что ХАМАС прислушается к установленному им крайнему сроку на освобождение заложников.