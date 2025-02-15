МИД заявил о намерении РФ продолжать добиваться возвращения из Газы Максима Харкина

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Российская сторона намерена продолжить добиваться скорейшего возвращения уроженца Донбасса Максима Харкина, который удерживается в секторе Газа в качестве заложника. Соответствующий комментарий официального представителя МИД Марии Захаровой был опубликован на сайте ведомства.

Кроме того, российская сторона будет и дальше требовать внимательного отношения руководства ХАМАС к другим гуманитарным просьбам Москвы, отметила дипломат.

Вместе с тем Захарова выразила признательность России палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в разрешении ситуации с другим российским заложником Александром Труфановым.

"Хотели бы отметить, что задача вызволения из плена соотечественников для нас была и остается приоритетной. Также благодаря усилиям российских дипломатов в ноябре 2023 года в ходе так называемой гуманитарной паузы на свободу вышли трое граждан России: Р. Кривой, Е. Труфанова и И. Татти", – подчеркнули в российском дипведомстве.

Дипломаты также напомнили, что их освободили в исключительном порядке, не предъявляя каких-либо условий и требований к израильской стороне. При этом освобождение Труфанова произошло после "настойчивых и целенаправленных действий российской дипломатии, включая интенсивные контакты с политическим руководством движения ХАМАС".

Между тем пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что освобожденные заложники, в том числе Труфанов, уже въехали на территорию Израиля.

Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов подчеркнул, что российские дипломаты в ближневосточном регионе совместно с властями Израиля и другими заинтересованными сторонами делали все необходимое для решения данного гуманитарного вопроса. По его словам, это являлось приоритетом в контактах России с палестинской стороной.

Вместе с тем представители радикального палестинского движения ХАМАС обещали учесть просьбу России об освобождении из Газы Харкина в рамках второго этапа сделки о прекращении огня. Переговоры по нему должны начаться на следующей неделе, если Израиль направит свою делегацию в Доху.