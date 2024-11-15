МИД РФ призвал освободить удерживаемых в секторе Газа россиян

Фото: depositphotos/labrador

Россия призывает к незамедлительному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов людей, в первую очередь россиян Александра Труфанова и Максима Харкина. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, на сегодняшний день в плену остаются более ста человек.

"Исходим из того, что захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чем не повинных людей не может быть ничем оправдано", – сказала представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что тема освобождения заложников является приоритетной в контактах с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций.

Группировка "Сарая аль-Кудс" 13 ноября опубликовала видеообращение россиянина, представившегося Труфановым. Молодой человек на иврите рассказал о тяготах жизни в заточении и призвал граждан Израиля добиваться от правительства заключения сделки, которая бы остановила боевые действия и освободила заложников.

Между тем замглавы российского МИД Михаил Богданов уже заявлял, что Россия работает с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников, в том числе граждан РФ, находящихся в Газе. Дипломат также заявил об активной работе посольств России в Дохе и Тель-Авиве.