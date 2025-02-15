Россиянин Труфанов и другие заложники переданы Красному Кресту в секторе Газа

Фото: ТАСС/Хасан Алзаанин

Заложники, которых палестинские радикалы удерживали в секторе Газа, в том числе россиянин Александр Труфанов, переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК). Кадры, подтверждающие это, показал телеканал Al Jazeera.

Врачи и представители радикалов уже подписали документы о передаче заложников. После этого машины организации, внутри которых находятся освобожденные, выехали из города Хан-Юнис. Колонна направлялась к местам дислокации израильских военных.

В свою очередь пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила, что израильские формирования ожидают группу из трех заложников.

Отпустить россиянина радикалы планировали в рамках принятого с Израилем соглашения.

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин указывала, что Труфанова должны были освободить на первом этапе сделки. В этот период отпустить российского гражданина также обещал замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук во время своего визита в РФ. Он отметил, что этот шаг станет ответным жестом на позицию России по палестинскому вопросу.