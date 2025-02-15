15 февраля, 11:44Политика
Россиянин Труфанов и другие заложники переданы Красному Кресту в секторе Газа
Фото: ТАСС/Хасан Алзаанин
Заложники, которых палестинские радикалы удерживали в секторе Газа, в том числе россиянин Александр Труфанов, переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК). Кадры, подтверждающие это, показал телеканал Al Jazeera.
Врачи и представители радикалов уже подписали документы о передаче заложников. После этого машины организации, внутри которых находятся освобожденные, выехали из города Хан-Юнис. Колонна направлялась к местам дислокации израильских военных.
В свою очередь пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила, что израильские формирования ожидают группу из трех заложников.
Отпустить россиянина радикалы планировали в рамках принятого с Израилем соглашения.
Посол Израиля в РФ Симона Гальперин указывала, что Труфанова должны были освободить на первом этапе сделки. В этот период отпустить российского гражданина также обещал замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук во время своего визита в РФ. Он отметил, что этот шаг станет ответным жестом на позицию России по палестинскому вопросу.
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