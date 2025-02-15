Александр Труфанов получил новый паспорт гражданина России

Фото: телеграм-канал "Посольство 🇷🇺 России в 🇮🇱 Израиле"

Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов вручил освобожденному из сектора Газа россиянину Александру Труфанову новый паспорт. Об этом сообщает телеграм-канал российского посольства в Израиле.

"Викторов вручил Александру паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ, который он по понятным причинам не смог своевременно получить", – говорится в заявлении.

Во встрече участвовала мать Труфанова Елена, которая также была освобождена в ноябре 2023 года.

Посол "искренне приветствовал освобождение нашего соотечественника" и подчеркнул, что российские дипломаты находились в постоянном контакте с израильской и всеми заинтересованными сторонами по этому вопросу.

В субботу, 15 февраля, Труфанов был освобожден после 500 дней в плену у палестинских радикалов в секторе Газа. Группировка заявляла, что освобождение россиянина состоялось в рамках принятого с Израилем соглашения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила признательность палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в разрешении ситуации с российским заложником.