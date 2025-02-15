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В Москве приветствуют освобождение россиянина Александра Труфанова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова в Палестине и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение", – сказал представитель Кремля.

В субботу, 15 февраля, Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после 500 дней в плену у палестинских радикалов в секторе Газа. Группировка заявляла, что освобождение россиянина состоялось в рамках принятого с Израилем соглашения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила признательность палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в разрешении ситуации с российским заложником.

Между тем РФ намерена продолжать добиваться скорейшего возвращения уроженца Донбасса Максима Харкина, который удерживается в секторе Газа. Российская сторона будет и дальше требовать внимательного отношения руководства ХАМАС к другим гуманитарным просьбам Москвы, отметила дипломат.