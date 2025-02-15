"Исламский джихад" уведомил россиянина Труфанова о его скором освобождении

Фото: телеграм-канал "Посольство Израиля в России"

Радикальная палестинская организация "Исламский джихад" (группировка "Сарая аль-Кудс") сообщила россиянину Александру Труфанову, который удерживается в секторе Газа в качестве заложника, о его освобождении. Видеозапись этого момента была опубликована в телеграм-канале боевого крыла организации.

На кадрах радикалы продемонстрировали, как охранники Труфанова получают документ о его скором освобождении. На видео об этом узнает и сам заложник. При этом представители организации не уточнили, где и когда была сделана запись.

Ранее группировка заявляла, что освободить россиянина планируется в рамках принятого с Израилем соглашения.

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин указывала, что Труфанова должны освободить на первом этапе сделки. В этот период отпустить российского гражданина также пообещал замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук во время своего визита в РФ. Он отметил, что этот шаг станет ответным жестом на позицию России по палестинскому вопросу.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 19 января. Однако 10 февраля ХАМАС отложил процесс освобождения новой группы заложников из-за нарушений Израилем соглашения о прекращении огня. В движении уточнили, что нарушения наблюдались в течение трех последних недель.

В ответ на это израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить боевые действия в секторе Газа, если заложники не будут освобождены к 12:00 15 февраля.