Нетаньяху поручил делегации отправиться в Каир для обсуждения сделки по Газе

Фото: 123RF/palinchak

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил переговорной группе поехать 17 февраля в Каир для того, чтобы обсудить последующую реализацию первого этапа соглашения о прекращении огня и обмене заложников в секторе Газа. Его заявление приводит канцелярия главы правительства, передает РИА Новости.

Как утверждает Нетаньяху, после этой встречи израильская делегация получит инструкции по поводу продолжения взаимодействий о реализации второго этапа сделки о прекращении огня в анклаве.

Премьер Израиля также пообещал спецпосланнику американского президента по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу, что 17 февраля созовет военно-политический кабинет для обсуждения второй части соглашения о прекращении огня в Газе.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. При этом 10 февраля группировка отложила процесс освобождения заложников, сославшись на нарушения израильской стороны соглашения.

В ответ на это израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить бои в секторе Газа, если заложники не будут освобождены к 12:00 15 февраля.

Так, 15 февраля палестинские радикалы передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста нескольких заложников, включая россиянина Александра Труфанова. В МИД РФ выразили признательность палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в разрешении ситуации с российским заложником.

