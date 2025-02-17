Армия Израиля заявила об устранении командира военного крыла ХАМАС в Ливане

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Израильские истребители нанесли удар по району города Сайда на юге Ливана. Целью атаки стало устранение главы местного отделения радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Шахина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

По информации израильских военных, в результате атаки Шахин ликвидирован.

Ранее группировка выразила готовность передать управление сектором Газа Палестинской национальной администрации. Как писали СМИ, ХАМАС выдвинуло условия для передачи власти. Среди них – сохранение рабочих мест для сотрудников в новой администрации или отправка их на пенсию с гарантиями выплат.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, мир в Газе не будет достигнут, пока ХАМАС остается силой, способной управлять анклавом и угрожать Израилю. Он подчеркнул необходимость "искоренения" палестинского движения.