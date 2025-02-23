Израиль не выпустит палестинцев из тюрем, пока ХАМАС не отменит церемонии в Газе

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Израиль принял решение отложить запланированное на 22 февраля освобождение более 600 палестинских заключенных. Об этом со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщает ТАСС.

Решение будет действовать до тех пор, пока радикальное палестинское движение ХАМАС не прекратит проведение церемоний, сопровождающих освобождение израильских заложников в секторе Газа.

"Ввиду неоднократных нарушений со стороны ХАМАС, включая унизительные церемонии, оскорбляющие честь наших заложников, и их циничное использование в пропагандистских целях, решено отложить освобождение террористов, запланированное на 22 февраля, до тех пор, пока не будет гарантировано, что следующее освобождение заложников пройдет без унизительных церемоний", – указано в сообщении.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. 15 февраля палестинские радикалы передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста нескольких заложников, включая россиянина Александра Труфанова. В МИД РФ выразили признательность палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в разрешении ситуации с российским заложником.