Haaretz: останки израильской заложницы Бибас опознаны

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Специалисты опознали останки израильской заложницы Шири Бибас. Экспертиза подтвердила, что она погибла в плену палестинского движения ХАМАС, сообщило издание Haaretz со ссылкой на ее родственников.

По данным журналистов, ее гибель во время нахождения в плену подтвердил Национальный институт судебной экспертизы Израиля. При этом утверждается, что останки женщины в настоящий момент находятся в Израиле.

Накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обвинил радикальное палестинское движение ХАМАС в "жестоком и подлом нарушении соглашения". Политик утверждал, что вместо тела Бибас представители движения передали стране труп неизвестной жительницы Газы.

СМИ сообщали, что ХАМАС и радикальная организация "Исламский джихад" передали Красному Кресту тела четырех погибших израильских заложников в четверг, 20 февраля.

Уточнялось, что международное движение получило останки семьи Бибас (мать и двое маленьких детей) и Одеда Лифшица. Представители ХАМАС утверждали, что заложники погибли в результате израильских авиаударов по Газе.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. При этом 10 февраля группировка отложила процесс освобождения заложников, сославшись на нарушения израильской стороной соглашения.

В ответ на это израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить бои в секторе Газа, если заложники не будут освобождены к 12:00 15 февраля.

В тот же день палестинские радикалы передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста нескольких заложников. Спустя два дня израильская переговорная группа прибыла в Каир для обсуждения дальнейшей реализации первого этапа соглашения о прекращении огня и обмене заложниками в Газе, где также получила инструкции по продолжению взаимодействий в рамках второго этапа сделки.