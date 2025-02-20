ХАМАС и "Исламский джихад" передали тела четырех заложников Красному Кресту

Фото: ТАСС/Хасан Алзаанин

Палестинские движение ХАМАС и радикальная организация "Исламский джихад" передали Красному Кресту тела четырех погибших израильских заложников, передает телеканал Al Jazeera.

Процесс передачи состоялся в Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа. Международное движение получило останки семьи Бибас (мать и двое маленьких детей) и Одеда Лифшица. При этом представители ХАМАС заявили, что заложники погибли в результате израильских авиаударов по Газе.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. При этом 10 февраля группировка отложила процесс освобождения заложников, сославшись на нарушения израильской стороной соглашения.

В ответ на это израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить бои в секторе Газа, если заложники не будут освобождены к 12:00 15 февраля.

15 февраля палестинские радикалы передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста нескольких заложников. Спустя два дня израильская переговорная группа прибыла в Каир для обсуждения дальнейшей реализации первого этапа соглашения о прекращении огня и обмене заложниками в Газе, где также получила инструкции по продолжению взаимодействий в рамках второго этапа сделки.

Тогда же ХАМАС выразило готовность передать управление сектором Газа Палестинской национальной администрации. Но в движении выдвинули условия для передачи власти, состоящие в сохранении рабочих мест для сотрудников в новой администрации либо отправкой их на пенсию с гарантиями выплат.