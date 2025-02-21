Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по Газе из-за подлога при передаче тел

Фото: 123RF/palinchak

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил радикальное палестинское движение ХАМАС в "жестоком и подлом нарушении соглашения", передает ТАСС со ссылкой на его канцелярию.

По словам израильского премьера, вместо тела заложницы Шири Бибас представители движения передали стране труп неизвестной жительницы Газы.

"Жестокость чудовищ из ХАМАС не знает границ. Они не только похитили отца Ярдена Бибаса, молодую мать Шири и их двоих маленьких детей. В неописуемом цинизме они даже не позволили Шири быть рядом со своими малышами, этими ангелами", – подчеркнул Нетаньяху, комментируя действия ХАМАС.

Он также подчеркнул, что радикальная организация "заплатит полную цену" за случившееся.

СМИ сообщали, что ХАМАС и радикальная организация "Исламский джихад" передали Красному Кресту тела четырех погибших израильских заложников в четверг, 20 февраля.

Уточнялось, что международное движение получило останки семьи Бибас (мать и двое маленьких детей) и Одеда Лифшица. Представители ХАМАС утверждали, что заложники погибли в результате израильских авиаударов по Газе.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. При этом 10 февраля группировка отложила процесс освобождения заложников, сославшись на нарушения израильской стороной соглашения.

В ответ на это израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить бои в секторе Газа, если заложники не будут освобождены к 12:00 15 февраля.

В тот же день палестинские радикалы передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста нескольких заложников. Спустя два дня израильская переговорная группа прибыла в Каир для обсуждения дальнейшей реализации первого этапа соглашения о прекращении огня и обмене заложниками в Газе, где также получила инструкции по продолжению взаимодействий в рамках второго этапа сделки.