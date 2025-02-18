Аlekhbariya: переговоры по Газе в Каире прошли успешно

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Переговоры по Газе, прошедшие в Каире, увенчались успехом. Оставшихся заложников освободят в субботу, 22 февраля, пишет издание Аlekhbariya со ссылкой на источник.

Палестинское движение ХАМАС планирует передать в четверг, 20 февраля, тела четырех погибших, а в субботу будут освобождены шесть живых заложников.

Ранее движение ХАМАС выразило готовность передать управление сектором Газа Палестинской национальной администрации. Вместе с тем в ХАМАС выдвинули условия для передачи власти, состоящие в сохранении рабочих мест для сотрудников в новой администрации либо отправкой их на пенсию с гарантиями выплат.

Мир в секторе Газа не будет достигнут, пока движение ХАМАС остается силой, способной управлять анклавом и угрожать Израилю, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

