Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями за отказ от схемы США по Газе

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил радикальному палестинскому движению ХАМАС последствиями, если те не согласятся на новую схему США по продлению перемирия и освобождению заложников. Его слова приводит РИА Новости.

"Я хочу прояснить одну вещь – не будет никаких бесплатных обедов. Если ХАМАС думает, что можно продолжать прекращение огня или пользоваться условиями первого этапа без освобождения наших заложников, – он глубоко ошибается", – подчеркнул политик.

Израильский премьер также указал, что ХАМАС продолжает захватывать все поступающие в Газу товары и не передает их палестинцам. Таким образом представители движения используют гуманитарную помощь в качестве "финансового ресурса для терроризма против Израиля".

Ранее Армия Израиля заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и перекрыла все контрольно-пропускные пункты. Причиной для этого стал отказ ХАМАС принять предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа для дальнейшего ведения переговоров.

Его инициатива предполагает, что режим прекращения огня в анклаве будет продлен на периоды Рамадана и Песаха. Уиткофф предложил соответствующий план, придя к выводу, что на данном этапе не представляется возможным преодолеть разногласия между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для завершения конфликта.

При этом сам Израиль ранее согласился на эту инициативу. В ответ на это ХАМАС обвинило израильские власти в уклонении от выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.