В ХАМАС отказались продлить первый этап соглашения по Газе

Фото: ТАСС/Middle East Images/ABACA

Радикальное палестинское движение ХАМАС не согласится продлить первый этап соглашения с Израилем по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителя движения Махмуда Мардави.

По его словам, ХАМАС настаивает на поэтапной реализации сделки в том виде, в котором ее подписали, – она не подлежит пересмотру. Мардави призвал посредников обязать Израиль выполнять условия соглашения, добавив, что Тель-Авив сможет получить заложников только через сделку по обмену.

Ранее Израиль согласился на предложенный США новый план временного перемирия в секторе Газа, по которому режим прекращения огня в анклаве будет продлен на периоды Рамадана и Песаха.

Инициатива также подразумевает освобождение из Газы половины израильских заложников – и живых, и мертвых – в первый день ее реализации. При достижении соглашения о постоянном прекращении огня будут освобождены и все оставшиеся похищенные.

В ХАМАС обвинили израильские власти в уклонении от выполнения соглашения о прекращении огня в Газе. Движение отметило, что "продолжающиеся израильские манипуляции" не смогут вернуть заложников, а напротив, подвергнут их жизни опасности.

Позже армия Израиля заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и перекрыла все контрольно-пропускные пункты из-за отказа ХАМАС принять новый план США. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями, если движение не согласится на данную схему.