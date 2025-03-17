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17 марта, 11:45

Политика

МИД призвал россиян в Израиле избегать районов, граничащих с Сирией и Ливаном

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Гражданам России, находящимся в Израиле, следует избегать районов, граничащих с Сирией, Ливаном, сектором Газа и западным берегом реки Иордан, сказано в сообщении на сайте министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве также рекомендовали россиянам во время визитов в Израиль соблюдать повышенные меры предосторожности, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго выполнять указания местных властей.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря 2024 года. До этого они зашли в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. В связи с этим экс-президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел в Россию.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище. Асад утверждал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и выполнял свои обязанности, а страну покинул только вечером.

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