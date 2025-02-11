Axios: ФБР нашло 2,4 тыс секретных документов по делу Кеннеди

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило примерно 2,4 тысячи секретных документов, связанных с делом об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Во время проверки было найдено около 14 тысяч страниц, которые не были раскрыты после указа американского лидера Дональда Трампа о необходимости рассекречивания всех документов, связанных с делом Кеннеди. Пока их содержание не разглашается.

Журналисты предполагают, что обнаружение этих материалов вызовет вопросы о соблюдении процедур проверки и раскрытия информации в правительстве.

"Это колоссально. Этот значит, ФБР относится к делу серьезно", – сообщил эксперт Джефферсон Морли, написавший несколько книг по поводу убийства Кеннеди.

В 1992 году конгресс США принял решение передать в Национальное управление архивов и документации материалы об убийстве Кеннеди. Документы должны были рассекретить к 2017 году, но Трамп в свой первый срок на должности президента и бывший лидер США Джо Байден продлевали статус секретности. Лишь в 2023 году было опубликовано свыше 2,6 тысячи документов.

В случае публикации деталей убийства Кеннеди "глубинному государству" США будет нанесен "мощнейший удар", предупреждал ранее российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, таким образом Трамп объявил информационно-политическую революцию. Если новый президент США опубликует засекреченные документы, то это перевернет представление десятков миллионов американцев о своей стране, считает Пушков.

