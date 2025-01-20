Пушков заявил, что публикация деталей об убийстве Кеннеди ударит по США

Фото: AP Photo/William J. Smith, File

В случае публикации деталей убийства бывшего американского президента Джона Кеннеди "глубинному государству" США будет нанесен "мощнейший удар". Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что новый президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне перед инаугурацией пообещал представить публике засекреченные документы об убийстве Кеннеди и его брата, кандидата в президенты на выборах 1968 года Роберта Кеннеди, а также борца за гражданские права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга и иные сведения, представляющие большой общественный интерес.

Таким образом, как утверждает Пушков, Трамп объявил информационно-политическую революцию. По его словам, если новый президент США сделает это, то перевернет представление десятков миллионов американцев о стране.

Власти США в декабре 2021 года рассекретили почти 1,5 тысячи документов, касающихся расследования убийства президента Кеннеди. Однако некоторая часть документов, согласно решению властей, так и осталась нераскрытой.

