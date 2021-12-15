Власти США рассекретили сотни документов об убийстве Джона Кеннеди

Фото: Zuma\TASS/Benjamin E. ''Gene'' Forte

Власти США рассекретили почти 1,5 тысячи документов, касающихся расследования убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году.

Материалы стали доступны на сайте национальных архивов Соединенных Штатов.

"В соответствии с предписанием президента Байдена от 22 октября 2021 года национальные архивы сегодня опубликовали 1491 документ", – утверждается в пресс-релизе.

В следующем году будет принято решение о возможности опубликования еще 14 тысяч документов об инциденте. Всего с 1992 года стали общедоступны свыше 250 тысяч записей – 90% коллекции архивов.

Американский президент Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. В результате расследования удалось выяснить, что преступление в одиночку совершил Ли Харви Освальд. Через несколько дней после задержания он также был застрелен.

17 июня 2020 года скончалась сестра Джона Кеннеди – Джин Кеннеди Смит. Она ушла из жизни в возрасте 92 лет.

До этого полиция США обнаружила тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди – брата Джона Кеннеди. Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин пропала без вести вместе со своим сыном в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд 2 апреля. Тело женщины оказалось в воде недалеко от дома ее матери.