В США умерла сестра Джона Кеннеди

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Скончалась сестра 35-го президента США Джона Кеннеди – Джин Кеннеди Смит, сообщает RT. Она умерла 17 июня в своем доме в Нью-Йорке.

Джин Кеннеди было 92 года. Она пережила всех своих братьев и сестер – всего у Джозефа и Роуз Кеннеди было девять детей.

Как и другие представительницы ее поколения семьи Кеннеди, Джин участвовала в предвыборных кампаниях родственников.

Кроме того, она стала первой женщиной – публичным дипломатом в семье. С 1993 по 1998 год Джин Кеннеди была послом США в Ирландии. Назначил ее президент Билл Клинтон.

В апреле полиция США обнаружила тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди – брата Джона Кеннеди. Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин пропала без вести вместе со своим сыном в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд 2 апреля. Тело женщины оказалось в воде недалеко от дома ее матери.

Летом прошлого года в США скончалась 22-летняя Сирша Кеннеди – внучка Роберта Кеннеди. Источники The New York Times рассказали, что девушка умерла от передозировки наркотиков. Инцидент произошел в семейном поместье в штате Массачусетс.