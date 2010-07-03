В США умерла внучка Роберта Кеннеди

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В Соединенных Штатах на 23-м году жизни скончалась Сирша Кеннеди – внучка бывшего генерального прокурора и младшего брата президента Джона Кеннеди Роберта. Об этом сообщает "Мир24".

Официальные причины смерти не называются, вместе с тем источники издания The New York Times сообщили, что девушка умерла от передозировки наркотиков. Инцидент произошел в семейном поместье в штате Массачусетс.

При этом источник издания Boston 25 News отметил, что рядом с телом Сирши Кеннеди нашли опиод метадон.

В 1961–1964 годах Роберт Кеннеди занимал пост генпрокурора США по назначению старшего брата. После убийства брата Роберт Кеннеди баллотировался на пост президента страны. В 1968 году он также стал жертвой покушения.