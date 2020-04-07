Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой

Полиция обнаружила тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди – брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает "Газета.ру".

Внучка Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин пропала без вести вместе со своим сыном в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд 2 апреля. Тело женщины оказалось в воде недалеко от дома ее матери. Мальчика пока не нашли.

По словам мужа исчезнувшей Дэвида Маккина, дети во время игры возле дома случайно бросили мяч в воду. Жена и сын сели в каноэ, чтобы достать его, однако из-за сильного течения приплыть назад к берегу они не смогли.

Летом прошлого года в США скончалась 22-летняя Сирша Кеннеди – внучка Роберта Кеннеди. Источники The New York Times рассказали, что девушка умерла от передозировки наркотиков. Инцидент произошел в семейном поместье в штате Массачусетс.