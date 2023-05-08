Роберт Кеннеди-младший обвинил ЦРУ в убийстве Джона Кеннеди

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Племянник президента Джона Кеннеди, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что к убийству его дяди было причастно Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Об этом пишет газета New York Post.

"Есть неопровержимые доказательства того, что к его убийству причастно ЦРУ. Я думаю, что на данный момент это вне разумных сомнений", – сказал Кеннеди-младший.

По его словам, ЦРУ в том числе причастно и к сокрытию следов убийства 35-го президента США.

Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 23 ноября 1963 года. Убийцей был стрелок Ли Харви Освальд, который, по мнению следствия, действовал один и был застрелен через два дня после задержания.

Убийство Кеннеди породило многочисленные теории и версии произошедшего.

Власти США в декабре 2021 года рассекретили почти 1,5 тысячи документов, касающихся расследования убийства президента Кеннеди. Однако некоторая часть документов, согласно решению властей, так и осталась нераскрытой.