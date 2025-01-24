Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди

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Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Указ был опубликован на сайте Белого дома.

Подписывая документ, Трамп заявил, что многие люди ждали рассекречивания этой информации на протяжении десятилетий.

Помимо этого, также будут рассекречены данные об убийстве борца за гражданские права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга и брата Кеннеди – кандидата в президенты на выборах 1968 года Роберта Кеннеди.

В случае публикации деталей убийства Джона Кеннеди "глубинному государству" США будет нанесен "мощнейший удар", отмечал ранее российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, таким образом Трамп объявил информационно-политическую революцию. Если новый президент США опубликует засекреченные документы, то это перевернет представление десятков миллионов американцев о своей стране, считает Пушков.