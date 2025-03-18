Фиона Хилл: Трамп не понимает насмешек и сарказма Путина из-за перевода

Фото: depositphotos/actionsports

Бывший специальный помощник президента США по европейским и российским делам Фиона Хилл заявила, что Владимир Путин открыто насмехается над американским лидером Дональдом Трампом во время переговоров. Об этом она рассказала в интервью журналу The Foreign Affairs, опубликованном на YouTube.

Хилл, которая присутствовала на переговорах между Россией и США во время предыдущего срока Трампа, отметила, что американский лидер не всегда понимает насмешки со стороны Путина из-за трудностей перевода. По ее словам, переводчики часто "сглаживали углы", не передавая ироничный тон и манеру общения российского президента.

Она также подчеркнула, что Трамп не перечитывал расшифровки переговоров, где мог бы увидеть подтекст заявлений Путина. В качестве примера Хилл привела обсуждение темы Израиля.

Трамп заявил, что никто не сделал для этой страны больше, чем он. В ответ Путин с иронией сказал, что Трамп "молодец" и предложил переименовать Израиль в честь американского лидера. Переводчик опустил сарказм российского президента, и Трамп ответил, что "это будет перебор".

Телефонные переговоры американского лидера с российским коллегой пройдут во вторник, 18 марта. Стороны могут поднять вопрос о принадлежности территорий в контексте украинского конфликта, а также вопрос контроля над АЭС.

В Белом доме отмечали, что Россия и США находятся в "десяти ярдах" от достижения мира на Украине, и еще никогда стороны не были так близки к сделке, как сейчас.