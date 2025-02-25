Умер защищавший Кеннеди агент Секретной службы США Хилл

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В США умер в возрасте 93 лет агент Секретной службы страны Клинт Хилл, который охранял 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди в день его убийства в 1963 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на CNN.

В день убийства Кеннеди агент Секретной службы пытался закрыть от пуль его жену Жаклин. Охранник перед покушением на экс-президента находился в автомобиле, следовавшем за машиной главы государства. Когда началась стрельба по Кеннеди, Хилл запрыгнул в его автомобиль и прикрыл своим телом Жаклин и самого президента.

Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. На тот момент он был президентом США менее трех лет. Расследование выяснило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, которого застрелили через два дня после задержания.

В январе 2025 года лидер США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-го президента США. Подписывая документ, политик заявил, что многие люди ждали рассекречивания этой информации на протяжении десятилетий.

Тем временем Федеральное бюро расследований США обнаружило примерно 2,4 тысячи секретных документов, связанных с делом об убийстве Кеннеди. Во время проверки было найдено около 14 тысяч страниц, которые не были раскрыты после указа американского лидера о необходимости рассекречивания всех документов, связанных с делом 35-го президента США. Пока их содержание не разглашается.