Движение транспорта перекрыли из-за пожара на улице Образцова в Москве

Фото: Москва 24

В Москве на улице Образцова перекрыли движение транспорта из-за пожара в здании. Ограничения действуют от дома 23 до дома 21 в обоих направлениях, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

В настоящий момент на месте ЧП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших устанавливаются.

Как уточняет Агентство "Москва" со ссылкой на источник, возгорание произошло в административном двухэтажном здании. Из под кровли наблюдается густой дым. По словам собеседника агентства, пожару присвоен второй ранг сложности.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Донской улице в центре столицы – в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Всего огонь охватил три квартиры и деревянные перекрытия дома. Из здания эвакуировали 25 человек.

Спустя время пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших в результате ЧП нет.