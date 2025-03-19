Трамп назвал замечательным свой разговор с Путиным

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Президент США Дональд Трамп назвал состоявшуюся во вторник телефонную беседу с Владимиром Путиным замечательной. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, у нас был замечательный разговор, он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах и стремились к миру", – высказался он.

Трамп также упомянул, что Россия имеет преимущество в текущей ситуации на поле боя, окружив около 2 500 украинских солдат. Он также заявил, что вопрос прекращения помощи Украине в ходе разговора с Путиным не поднимался.

Американский лидер добавил, что стремится как можно скорее завершить конфликт на Украине и достичь мира, так как считает продолжающееся кровопролитие недопустимым.

Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в налаживании масштабной двусторонней торговли с Россией, в том числе в приобретении у нее редкоземельных элементов.

Переговоры лидеров двух государств начались в 17:00 по московскому времени во вторник, 18 марта. Этот звонок стал второй беседой лидеров стран после вступления Трампа в должность. Белый дом отмечал, что он прошел хорошо.

Политологи предполагали, что повесткой станут не только текущие международные вопросы, но и темы, представляющие личный интерес для Трампа. Например, одним из ключевых вопросов могло стать распределение активов на Украине, включая месторождения редкоземельных элементов.

