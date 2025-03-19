Зеленский заявил, что рассчитывает на разговор с Трампом после его беседы с Путиным

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что хочет узнать от президента США Дональда Трампа детали его разговора с Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

"Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, и мы поймем детали. После того как мы получим детали от американской стороны, мы подготовим и озвучим свой ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, и команда будет готова к техническим переговорам", – сказал Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что Киев всегда выступал за отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. При этом Зеленский добавил, что если Россия продолжит бить по энергетике Украины, то ВСУ будет отвечать на удары.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что в ближайшие месяцы ожидает максимальное наступление российских сил на территорию Украины.

Переговоры Путина и Трампа состоялись во вторник, 18 марта. В ходе более чем двухчасового разговора стороны обсудили в том числе урегулирование конфликта на Украине.

Российский президент поддержал идею своего американского коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетике на срок в 30 дней и заявил, что отдал военным соответствующий приказ.

Также Путин сообщил Трампу, что Россия и Украина 19 марта обменяются пленными в формате "175 на 175 человек". Кроме того, Москва передаст Киеву в качестве жеста доброй воли 23 тяжело раненных военнослужащих ВСУ.

