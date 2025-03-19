Силы ПВО за ночь сбили 57 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО России в ночь на 19 марта уничтожили и перехватили 57 беспилотников ВСУ над территорией РФ. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что 35 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 13 БПЛА – над территорией Орловской области, семь БПЛА – над акваторией Азовского моря, и по одному беспилотнику – над территорией Брянской и Тульской областей.

Ранее ночью в результате падения обломков дронов произошел пожар на нефтебазе, расположенной рядом со станицей Кавказской Краснодарского края. Согласно данным оперативного штаба региона, никто не пострадал, были эвакуированы 30 человек дежурной смены.

До этого ВС РФ поразили несколько украинских военных аэродромов, а также ликвидировали цеха производства дронов и места их хранения. Удары нанесли по объектам в 151-м районе. Для этого армия России использовала оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.