ПВО отразила атаку беспилотников в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили прошедшей ночью атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Дроны были перехвачены в Тарасовском и Чертковском районах. Согласно оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Этой ночью массовая атака украинских БПЛА также произошла в Воронежской области. Предварительно, в результате прилетов БПЛА обошлось также без пострадавших и разрушений.

Кроме того, несколько беспилотников совершили атаку на Белгородскую область. При сбросе взрывных устройств повреждения получили несколько домов в ряде населенных пунктов.