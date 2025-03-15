15 марта, 07:08Происшествия
ПВО отразила атаку беспилотников в Ростовской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили прошедшей ночью атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Дроны были перехвачены в Тарасовском и Чертковском районах. Согласно оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
Этой ночью массовая атака украинских БПЛА также произошла в Воронежской области. Предварительно, в результате прилетов БПЛА обошлось также без пострадавших и разрушений.
Кроме того, несколько беспилотников совершили атаку на Белгородскую область. При сбросе взрывных устройств повреждения получили несколько домов в ряде населенных пунктов.