Силы ПВО сбили еще более 15 дронов в Воронежской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО продолжают отражать массовую атаку украинских беспилотников в Воронежской области. Было уничтожено еще более 15 беспилотников в двух районах, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Согласно предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей не выявили. Разрушений инфраструктуры нет. В Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Вечером 14 марта силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в одном из районов Воронежской области. Позже были сбиты еще пять дронов. В результате воздушных атак обошлось без пострадавших.

Этой ночью атаке вражеских БПЛА также подверглась Белгородская область. Среди местных жителей никто не пострадал, однако в нескольких населенных пунктах фиксируются незначительные разрушения.