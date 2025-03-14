Несколько беспилотников уничтожены над Воронежской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

За ночь и утро 14 марта подразделения ПВО уничтожили в общей сумме 28 украинских беспилотников над российскими регионами.

Так, 15 беспилотников были ликвидированы над Брянской областью, пять БПЛА удалось перехватить над Белгородской областью, четыре дрона были сбиты над Московским регионом, два – над Саратовской областью, по одному – над Калужской областью и акваторией Черного моря.