Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь и утро уничтожили 28 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 15 беспилотников были ликвидированы над Брянской областью, пять БПЛА удалось перехватить над Белгородской областью, четыре дрона были сбиты над Московским регионом, два – над Саратовской областью, по одному – над Калужской областью и акваторией Черного моря.

Утром 14 марта силы ПВО отразили атаку БПЛА не только на подлете к Москве, но также сбили дроны над Подмосковьем. Из них два удалось ликвидировать над Балашихой, а третий – в микрорайоне Южная Битца в Ленинском округе. В результате атаки никто не пострадал.

Вместе с тем разрушения после уничтожения дрона не были выявлены на окраине Обнинска в Калужской области. Никто также не пострадал, уточнил губернатор региона Владислав Шапша.

