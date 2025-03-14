ТАСС: козырек кровли поврежден в жилом на западе Москвы

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Козырек кровли оказался поврежден в жилом доме на Резервном проезде в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, жители дома сообщили, что услышали хлопок. При этом возгорания или задымления там не наблюдается.

Источник уточнил, пострадавших в результате инцидента нет, как и повреждения в остеклении дома. Он добавил, причины ЧП уже устанавливаются.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников на подлете к столице утром 14 марта. В данный момент на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

На фоне угрозы беспилотников в московском аэропорту Внуково действовали временные ограничения на полеты, из-за чего авиагавань не принимала и не отправляла рейсы. К настоящему моменту меры безопасности отменили.