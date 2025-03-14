Временные ограничения введены во Внуково и аэропорту Калуги

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Временные ограничения ввели на работу московского аэропорта Внуково и аэропорта Калуги для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения начали действовать во Внуково с 06:13 по московскому времени, а в Калуге – с 05:25. В данный момент обе авиагавани не принимают и не отправляют рейсы.

Вечером 13 марта аналогичные ограничения объявили в аэропорту Саратова. Позже власти региона сообщили об уничтожении нескольких беспилотников. Затем ограничения на работу авиагавани сняли.

Кроме того, в ночь на 14 марта такие же меры безопасности были приняты в аэропорту Сочи на фоне сообщений о возгорании резервуара на нефтебазе в Туапсе. Спустя некоторое время аэропорт продолжил работу в штатном режиме.