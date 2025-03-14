Ограничения на полеты сняты в аэропорту Саратова

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в саратовском аэропорту. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его данным, меры безопасности были отменены в 01:00 по московскому времени. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

Временные ограничения вводились на работу аэропорта Саратова вечером 13 марта. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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