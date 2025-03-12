"Известия": вывоз пищевых отходов на свалки вблизи аэропортов могут запретить

Фото: 123RF/vovashevchuk

В России могут запретить вывоз пищевых отходов на свалки вблизи аэропортов для борьбы с большим скоплением птиц. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО).

РЭО установил, что ключевым фактором массового скопления птиц является захоронение органических отходов. В связи с этим в компании предложили запретить направление пищевых остатков на полигоны, которые расположены в радиусе 15 километров от аэропортов.

Речь идет о поправках к постановлению правительства "О единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов". Инициативу РЭО уже направил в Минприроды.

Как пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев, не прошедшие обработку твердые коммунальные отходы (ТКО) не будут включать в схемы потоков движения мусора на полигоны. По его словам, изменения планируют внести к 2030 году.

Эксперты считают, что будет рационально запретить направление на подобные территории отходов без их предварительной сортировки.

В 2024 году в Бразилии пилоту пришлось экстренно совершить посадку после того, как стервятник влетел в салон самолета и разбил лобовое стекло. ЧП произошло на борту одномоторного самолета, который следовал из Энвира в Эйрунупу.

По словам пилота, происшествие могло быть связано с ближайшей свалкой, привлекающей к себе большое количество стервятников. СМИ отмечали, что свалка постоянно создает опасность для лайнеров, приближающихся к аэропорту.