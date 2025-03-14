Средства ПВО уничтожили беспилотники в Саратовской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО ликвидировали вражеские беспилотники над территорией Саратовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

В регионе отменили режим угрозы атаки БПЛА. О возможных последствиях атаки беспилотников пока не сообщается.

Вечером 13 марта на фоне угрозы БПЛА в саратовском аэропорту ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы.

Спустя некоторое время ограничения на прием и выпуск воздушных были сняты. В период их действия на запасной аэродром ушел один самолет.