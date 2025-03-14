Ограничения на полеты сняли во Внуково и аэропорту Калуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В московском аэропорту Внуково, а также в аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были отменены в 07:27 по московскому времени. В период их действия на запасные аэродромы ушли семь самолетов, которые выполняли рейсы во Внуково.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – подчеркнул Кореняко.

Временные ограничения ввели на работу Внуково и аэропорта Калуги для обеспечения безопасности полетов утром 14 марта. Обе авиагавани не принимали и не отправляли рейсы.

В свою очередь, Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников на подлете к Москве. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.