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14 марта, 07:25

Мэр Москвы

Собянин: четыре летевших к Москве БПЛА сбиты системой ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников на подлете к Москве утром 14 марта. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, в данный момент на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

На фоне угрозы беспилотников в московском аэропорту Внуково действовали временные ограничения на полеты. Авиагавань не принимала и не отправляла рейсы.

Собянин: четыре летевших к Москве БПЛА сбиты системой ПВО

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