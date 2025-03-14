14 марта, 07:25Мэр Москвы
Собянин: четыре летевших к Москве БПЛА сбиты системой ПВО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников на подлете к Москве утром 14 марта. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.
По словам мэра Москвы, в данный момент на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
На фоне угрозы беспилотников в московском аэропорту Внуково действовали временные ограничения на полеты. Авиагавань не принимала и не отправляла рейсы.
Собянин: четыре летевших к Москве БПЛА сбиты системой ПВО