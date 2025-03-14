Собянин: четыре летевших к Москве БПЛА сбиты системой ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников на подлете к Москве утром 14 марта. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, в данный момент на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

На фоне угрозы беспилотников в московском аэропорту Внуково действовали временные ограничения на полеты. Авиагавань не принимала и не отправляла рейсы.

