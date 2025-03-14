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14 марта, 08:20

Происшествия

Три беспилотника сбиты над Подмосковьем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три беспилотника уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) над Подмосковьем. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

По словам главы Подмосковья, два дрона удалось ликвидировать над Балашихой, в результате чего обломки одного упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг, а второго – в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы.

Третий БПЛА был сбит в микрорайоне Южная Битца в Ленинском округе. Его фрагменты упали на строящийся жилой дом.

Воробьев уточнил, что никто не пострадал в результате атаки. Сейчас на местах, где были обнаружены обломки дронов, работают оперативные службы.

Утром 14 марта Сергей Собянин заявил, что была отражена атака четырех беспилотников на подлете к Москве.

На фоне атаки БПЛА вводились ограничения на работу аэропортов Внуково и Калуги. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

На юге Москвы продолжаются работы по восстановлению дома на Домодедовской улице

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